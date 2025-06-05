Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази

Ізраїль своєю чергою привітав рішення Вашингтона застосувати право вето

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За документ проголосували всі інші 14 країн-членів Ради, включаючи Росію, Китай, Францію та Велику Британію.

У резолюції ситуацію в Газі охарактеризували як «катастрофічну» та вимагали негайного скасування обмежень на доставку гуманітарної допомоги, а також гарантій її безпечного й безперешкодного розподілу через міжнародні організації.

Це вже п’яте вето США на резолюції ООН щодо припинення вогню з моменту загострення конфлікту в Газі, зокрема? й в аналогічному випадку в листопаді 2024 року.

Представниця США Дороті Ші назвала документ «неприйнятним» і заявила, що США не підтримають жодного рішення, яке не засуджує ХАМАС та не вимагає його роззброєння і виходу з Гази.

Ізраїль своєю чергою привітав рішення Вашингтона застосувати право вето.

«Я дякую президенту Трампу та адміністрації США за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем і наклали вето на цю односторонню резолюцію в Раді Безпеки ООН. Запропонована резолюція лише зміцнює ХАМАС і підриває зусилля Америки щодо досягнення угоди щодо заручників», – написав міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

«Рада Безпеки ООН переконалася, хто справді прагне миру, а хто продовжує грати у геополітичні ігри», – про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи в Радбезі після накладення вето США на резолюцію про припинення вогню в Газі.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.