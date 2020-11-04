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    Шоу-биз

    Фото сексуальной миллиардерши Кайли Дженнер до пластики шокировали поклонников

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    <p>Архивные фото 23-летней миллилардерши Кайли Дженнер взорвали сеть</p> <div></div> - Фото сексуальной миллиардерши Кайли Дженнер до пластики шокировали поклонников

    Архивные фото 23-летней миллилардерши Кайли Дженнер взорвали сеть

    instagram.com/kyliejenner/

    Фанаты пришли к выводу, что участница шоу «Семейство Кардашьян» серьезно поработала над своей внешностью

    Сейчас Кайли с завидной регулярностью меняет прически, носит дизайнерские наряды. Самая молодая миллиардерша в мире научилась делать макияж, который подчеркивает ее естественную красоту и основала собственную косметическую империю Kylie Cosmetics.

    На снимках 9-летней давности будущей модели всего 14 лет. Она носила очки. У нее были темные волосы, собранные в хвост. Обтягивающим нарядам Кайли предпочитала серые толстовки. Будущая модель сделала себе креативный маникюр — она накрасила ногти лаком с блестками.

    Поклонники инстадивы были поражены тем, как сильно она изменилась всего за несколько лет. «Это всё до пластики и фотошопа», «Как она изменилась», «Это точно она?», «Что она сделала с лицом?», «Просто раньше не было фотошопа», «Яркий принт на ногтях уже тогда был», — высказались фанаты.

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    Фото сексуальной миллиардерши Кайли Дженнер до пластики шокировали поклонников
    Фото сексуальной миллиардерши Кайли Дженнер до пластики шокировали поклонников
    instagram.com/kyliejenner/

    Младшая сестра Ким Кардашьян не скрывает, что прибегала к радикальным способам улучшить свою красоту. Эксперты заметили у модели следы операций по изменению формы носа и увеличению груди. Сама бизнесвумен признается, что делала «уколы красоты». Это, по словам инстадивы, помогло ей справиться с подростковыми комплексами.

     «Я периодически делаю филлеры. Когда мне было 15 лет, я очень стеснялась своих тонких губ. После первого поцелуя парень сказал мне: «Я и не думал, что ты хорошо целуешься, ведь у тебя такие маленькие губы». Мне стало обидно», — цитирует The Sun слова Кайли.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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