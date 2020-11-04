Алена Шоптенко засветила красивую грудь в прозрачном боди (фото)

Танцовщица очаровала фигурой

Украинский хореограф Алена Шоптенко похвасталась перед поклонниками своей прокачанной и стройной фигурой.

Танцовщица поделилась снимками, на которых предстает в полупрозрачном боди телесного цвета с имитацией татуировок. Наряд звезды прекрасно подчеркнул формы Алены и даже несколько подчеркнул ее бюст.

Шоптенко под постом подумала о том, что чем больше нового человек освоит в жизни, тем лучше будет его координация тела и ума. В качестве примера, артистка вспомнила, как осваивала современную хореографию.

«Когда-то, лет 10 назад, я, будучи абсолютной, бальницей, спортсменкой и комсомолкой познакомилась с современной хореографией и поверить не могла, что так вообще можно танцевать. Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой. И здесь имеется в виду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях. Обучение новому стилю танца с совершенно необычными позициями и движениями стали испытанием и сильно пошатнули уверенность в своем теле», - призналась Алена.

Шоптенко поделилась, что, овладев новой хореографией, для нее открылось много новых возможностей:

«Оказалось, что танцевать без каблуков безусловно можно гораздо больше и шире, но нужно было приобрести необходимые навыки. Тогда, постепенно тренируя свою координацию и разум, в том числе, я все таки научилась по-новому владеть своим телом. А с этим пришло новое переосмысление себя и своей хореографии», - рассказала танцовщица.

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Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.