  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Алена Шоптенко засветила красивую грудь в прозрачном боди (фото)

    • Розсилка
    Хореограф Алена Шоптенко - Алена Шоптенко засветила красивую грудь в прозрачном боди (фото)
    Хореограф Алена Шоптенко
    instagram.com/alena_shoptenko/

    Танцовщица очаровала фигурой

    Украинский хореограф Алена Шоптенко похвасталась перед поклонниками своей прокачанной и стройной фигурой.

    Танцовщица поделилась снимками, на которых предстает в полупрозрачном боди телесного цвета с имитацией татуировок. Наряд звезды прекрасно подчеркнул формы Алены и даже несколько подчеркнул ее бюст.

    Шоптенко под постом подумала о том, что чем больше нового человек освоит в жизни, тем лучше будет его координация тела и ума. В качестве примера, артистка вспомнила, как осваивала современную хореографию.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Алена Шоптенко засветила красивую грудь в прозрачном боди (фото)
    Алена Шоптенко засветила красивую грудь в прозрачном боди (фото)
    Алена Шоптенко засветила красивую грудь в прозрачном боди (фото)
    Алена Шоптенко засветила красивую грудь в прозрачном боди (фото)

    «Когда-то, лет 10 назад, я, будучи абсолютной, бальницей, спортсменкой и комсомолкой познакомилась с современной хореографией и поверить не могла, что так вообще можно танцевать. Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой. И здесь имеется в виду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях. Обучение новому стилю танца с совершенно необычными позициями и движениями стали испытанием и сильно пошатнули уверенность в своем теле», - призналась Алена.

    Шоптенко поделилась, что, овладев новой хореографией, для нее открылось много новых возможностей:

    «Оказалось, что танцевать без каблуков безусловно можно гораздо больше и шире, но нужно было приобрести необходимые навыки. Тогда, постепенно тренируя свою координацию и разум, в том числе, я все таки научилась по-новому владеть своим телом. А с этим пришло новое переосмысление себя и своей хореографии», - рассказала танцовщица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

     Читайте также: Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    знаменитости Алена Шоптенко актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies