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    Шоу-биз

    Звезда «Клона» в купальнике похвасталась роскошным телом (фото)

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    Актриса&nbsp;Джованна Антонелли - Звезда «Клона» в купальнике похвасталась роскошным телом (фото)
    Актриса Джованна Антонелли
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Актриса не перестает удивлять своих поклонников роскошными формами

    Звезда сериала «Клон», сыгравшая марокканку Жади, Джованна Антонелли в свои 44 года впечатляет роскошной подтянутой фигурой и яркой энергией.

    И, похоже, Джованна прекрасно знает о своих достоинствах. В личном блоге она нередко радует своих почитателей кадрами, которые демонстрируют ее фигуру в лучшем виде. Вот и на этот раз она примерила купальник трендового горчичного цвета с круглой пряжкой в области живота и роскошным декольте. И запечатлелась на веранде своего загородного дома.

    screenshot_5_52
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Этот кадр впечатлил ее многочисленных поклонников, которые наперебой стали осыпать ее комплиментами в личном микроблоге. Их восторгу не было предела!

    «Божественная Жади!», «Боже, какая красивая! Неземная женщина», «Какая аппетитная королева», «Я завидую вашему мужу!», «Икры, как у танцовщицы рельефные и очень красивые», «Красиво ногу вытянула», «Очень впечатляющий купальник и женщина в нем», — отметились фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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