Фотографии красоток, которые примут участие в конкурсе «Мисс мира - 2018»
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Розсилка
Победительница «Мисс мира-2017»
Совсем скоро мы узнаем, кто станет самой красивой девушкой мира
8 декабря в Китае состоится финальный этап международного конкурса красоты «Мисс мира - 2018». Самые красивые девушки планеты уже прибыли на популярный курорт - остров Хайнань. Ну а пока, красотки готовятся к финалу, Scotch решил познакомиться с ними поближе.
Напомним, что на престижном конкурсе Украину представит 19-летняя Леонила Гузь с Херсонщины. Именно ей отдали корону после того, как дисквалифицировали Веронику Дидусенко и лишили ее почетного титула «Мисс Украина-2018».
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