  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Фотографии красоток, которые примут участие в конкурсе «Мисс мира - 2018»

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Победительница &laquo;Мисс мира-2017&raquo;&nbsp; - Фотографии красоток, которые примут участие в конкурсе «Мисс мира - 2018»
    Победительница «Мисс мира-2017» 

    Совсем скоро мы узнаем, кто станет самой красивой девушкой мира

    8 декабря в Китае состоится финальный этап международного конкурса красоты «Мисс мира - 2018». Самые красивые девушки планеты уже прибыли на популярный курорт - остров Хайнань. Ну а пока, красотки готовятся к финалу,  Scotch решил познакомиться с ними поближе.
    Напомним, что на престижном конкурсе Украину представит 19-летняя Леонила Гузь с Херсонщины. Именно ей отдали корону после того, как дисквалифицировали Веронику Дидусенко и лишили ее почетного титула «Мисс Украина-2018».
     

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Якутия
    Албания
    Беларусь
    Бельгия
    Канада
    Чехия
    Чили
    Египет
    Англия
    Финляндия
    Франция
    Гана
    Грузия
    Германия
    Венгрия
    Италия
    Япония
    Казахстан
    Молдова
    Нидерланды
    Норвегия
    Польша
    Сальвадор
    Словакия
    Украина
    США

    Читайте также: Перерезали провода: Концерт Макса Барских попытались сорвать
    Читайте також
    конкурс фотография модель самые сексуальные Мисс Вселенная
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ