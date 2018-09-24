Скандал на «Мисс Украина». У победительницы могут отобрать корону



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Вероника Дидусенко

Самая красивая девушка Украины может остаться без титула

Как ранее сообщал Scotch, на прошлой неделе в столице состоялся престижный конкурс красоты «Мисс Украина».

Победительницей конкурса стала 23-летняя модель, математик и полиглот Вероника Дидусенко, которая выступала под номером 7. Ее выбрали среди 25 самых красивых девушек из всех регионов страны.

Но сегодня стало известно, что Вероника может потерять титул и лишиться возможности представлять Украину на втором этапе конкурса красоты, который пройдет в Китае.

По слухам, причиной дисквалификации может стать то, что Вероника обманула организаторов: девушка была замужем, при этом не исключено и наличие ребенка.

В сети даже появились снимки Дидусенко с малышом.

Действительно ли Виктория была замужем и кто отправится в Китай вместо нее, организаторы конкурса красоты обещают рассказать сегодня во время пресс-конференции. Т







