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    Художники всего мира чтят память создателя Спанч Боба Стивена Хилленберга

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    Художники всего мира чтят память создателя Спанч Боба Стивена Хилленберга
    boredpanda.com

    Смерть создателя мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивена Хилленберга шокировала весь мир

    Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у аниматора в марте 2017 года.

    Телеканал Nickelodeon, который транслирует мультсериал про Губку Боба, выразил соболезнования в связи со смертью Хилленберга. Представители телеканала отметили, что его оригинальные персонажи и вселенная Бикини Боттом всегда будут напоминать о «ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения».

    «Стив наполнил сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» уникальным чувством юмора и наивностью, что принесло радость целым поколениям детей и семьям во всем мире», — говорится в сообщении компании.

    Стивен Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году. С 1993 по 1996 год он работал на телевидении в качестве режиссера и сценариста шоу на Nickelodeon «Новая жизнь Рокко».

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    Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел 1 мая 1999 года. В настоящее время сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено более чем на 60 языков.

    Джерело: boredpanda.com

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