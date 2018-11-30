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    Шоу-биз

    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте

    • Розсилка
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте

    Поездка актрисы на Мальту состоялась за год до знакомства с принцем Гарри

    Западные СМИ вспомнили об одной фотосессии Меган, сделанной во время поездки на Мальту. В марте 2015 года она отправилась туда, чтобы узнать больше о своих корнях – ее прапрабабушка Мария родилась там в 1862 году. Актриса (два года назад Маркл активно снималась в «Форс-мажорах») пообщалась с местными жителями, познакомилась с их культурой и приняла участие в съемке Elle UK. На тот момент американская актриса еще не была знакома с принцем Гарри, своим будущим мужем, и не знала, что станет герцогиней, пишет Daily Mail.

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    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте
    Daily Mail

    «Поездка стала моей попыткой узнать, откуда я родом… Я почувствовала себя желанным гостем – это нечто особенное и прекрасное. Мальтийцы были очень добры ко мне… Мой чемодан полон всяких мальтийских угощений», – сказала Меган она в интервью.

     

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