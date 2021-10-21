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    Победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева попала в ДТП (фото)

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    Танцовщица Илона Гвоздева - Победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева попала в ДТП (фото)
    Танцовщица Илона Гвоздева
    instagram.com/ilonagvozdeva

    Звезда призвала все быть внимательной на дороге

    Известная танцовщица Илона Гвоздева попала в аварию в Киеве. Об этом она сообщила в своем Инстаграме. По словам победительницы «Танцев со звездами», мужчина не выдержал дистанцию и въехал в ее авто прямо на светофоре. К счастью, никто не пострадал.

    О ДТП в столице Илона Гвоздева рассказала в инстаграм-сторис. Фото и видео она записывала просто с места событий. Звезда призналась, что первые 5 минут после того, как в нее врезалось авто, очень нервничала.

    instagram.com/ilonagvozdeva
    instagram.com/ilonagvozdeva

    «Со мной все хорошо, авария была незначительная. Я не виновата, меня просто "догнал" человек, но все обошлось, мы дольше ждали страховую. Я отделалась царапинами, а у него полный капот», – поделилась Илона Гвоздева.

    «Будьте внимательны за рулем, особенно на светофорах. И всегда старайтесь держать дистанцию», – добавила танцовщица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева попала в ДТП (фото)