Победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева попала в ДТП (фото)

Звезда призвала все быть внимательной на дороге

Известная танцовщица Илона Гвоздева попала в аварию в Киеве. Об этом она сообщила в своем Инстаграме. По словам победительницы «Танцев со звездами», мужчина не выдержал дистанцию и въехал в ее авто прямо на светофоре. К счастью, никто не пострадал.

О ДТП в столице Илона Гвоздева рассказала в инстаграм-сторис. Фото и видео она записывала просто с места событий. Звезда призналась, что первые 5 минут после того, как в нее врезалось авто, очень нервничала.

instagram.com/ilonagvozdeva

«Со мной все хорошо, авария была незначительная. Я не виновата, меня просто "догнал" человек, но все обошлось, мы дольше ждали страховую. Я отделалась царапинами, а у него полный капот», – поделилась Илона Гвоздева.

«Будьте внимательны за рулем, особенно на светофорах. И всегда старайтесь держать дистанцию», – добавила танцовщица.

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