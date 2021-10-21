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    Обладатель двух «Золотых кнопок YouTube» Дмитрий Гордон празднует 55-летие

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    Украинский телеведущий и блогер Дмитрий Гордон - Обладатель двух «Золотых кнопок YouTube» Дмитрий Гордон празднует 55-летие
    Украинский телеведущий и блогер Дмитрий Гордон

    Гордона трогательно поздравила жена

    Украинский телеведущий и блогер Дмитрий Гордон сегодня отмечает свое 55-летие.

    В своем Инстаграме шоумен показал себя крупным планом и коротко поздравил.

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    Так же коротко поздравила блогера его жена – журналистка Алеся Бацман.

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    Дмитрий Гордон родился 21 октября 1967 года в Киеве. Со второго курса КИСИ начал публиковаться в украинских газетах – «Вечерний Киев», «Комсомольское знамя», «Молодь України», «Спортивна газета», «Молода гвардія», «Прапор комунізму», а также во всесоюзной газете «Комсомольская правда». После окончания института получил распределение в редакцию газеты Вечерний Киев. В Вечернем Киеве Дмитрий Гордон работал до 1992 года, а затем перешел в Киевские ведомости. После "Киевских" Гордон работал в Всеукраинских ведомостях.

    С июня 1995 года издает собственную газету - еженедельник Бульвар (с 2005 года - Бульвар Гордона). Также газета издается в США, распространяется не только в Украине, но и в России, Израиле, Испании, Италии, Германии.

    Дмитрий Гордон издал 46 собственных книг, записал порядка 80 песен и снял восемь клипов. Также он является обладателем двух «Золотых кнопок YouTube» за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах «Дмитрий Гордон» и «В гостях у Гордона».

    Дмитрий Гордон женат вторым браком на Алесе Бацман - журналистке, главном редакторе интернет-издания ГОРДОН. До этого она шесть лет работала редактором программы Савика Шустера.

    У Дмитрия Гордона 6 детей. От первого брака сыновья Ростислав (1992 г. р.) — выпускник Киевского института международных отношений, Дмитрий (1995 г. р.) — композитор, окончил Музыкальный колледж Берклив Бостоне, четырехкратный чемпион Европы по объединенным единоборствам (кате с оружием) в юношеской категории, Лев (2001 г. р.) и дочь Елизавета (1999 г. р.). В браке с Алесей Бацман родились дочери Санта (в 2012 году) и Алиса (в 2016 году).

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущий Дмитрий Гордон
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    Обладатель двух «Золотых кнопок YouTube» Дмитрий Гордон празднует 55-летие