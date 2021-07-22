«Горький шоколад». Наташа Гоголь представила новый клип на свою авторскую песню

На протяжении видео певица предстает в трех фановых образах

В киевском Caribbean Club прошел первый сольный концерт певицы Наташи Гоголь. Во время перфоманса артистка представила полноценную концертную программу: давно полюбившиеся треки, а также новые композиции, которые войдут в дебютный альбом.

Также в день концерта Наташа презентовала видео на свою авторскую песню «Горький шоколад». Режиссером яркой видеокартины стал известный клипмейкер Юра Движон.

На протяжении видео Наташа предстает в трех фановых образах, тем самым показывая свою обыденную легкость и самоиронию. Лирическая героиня и автор любовных баллад легко перевоплощается в типажную «Алису в стране чудес» – играет эмоциями, демонстрирует хореографические связки и с огромной долей самоирониии решает поставленные задачи.

«На написание песен меня всегда вдохновляют отношения, будь то дружба, любовь, неважно. Песня «Горький шоколад» – о расставании, но не в той классической форме, которую все привыкли испытывать, наоборот, в этом нет ничего трагического, окончание чего-то старого – всегда начало чего-то нового.

В этом видео я другая. Я с юмором подхожу ко всему, что происходит, и твердо уверена, что такое восприятие вещей – самый правильный путь. У нас получилось раскрыть эту новую грань меня: я люблю шутить, перевоплощаться, жить играючи.

Самый важный посыл моего нового клипа – сохранять легкость во всем», – говорит Наташа.

«Мне нравится, что Наташа во всех своих работах совершенно разная и каждый раз по-новому открывается зрителю. Наше видео не стало исключением. В этой истории она сыграла шуточную принцессу, которая живет в сказочном мире и мечтает о встрече с принцем всей ее жизни», – комментирует режиссер видео Dvizhon.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.