$10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму

Артистка рассказала, как добавила в свой райдер фаллоимитаторы

Украинская певица Оля Цибульская поделилась, какой получила самый большой гонорар.

Так, в программе Александры Кучеренко «33 за 3» артистка поделилась, что ее муж заплатил ей двойную сумму, а это около 10 000 долларов, чтобы любимая не работала в новогоднюю ночь.

Кроме того, исполнительница назвала самый дорогой подарок от поклонника: «Была картина одного известного художника, которая висела в Париже. Один "кавалер" прислал мне ее просто так. Я знаю эти подарки "просто так", поэтому я ее вернула».

Также, знаменитость рассказала, как добавила в свой райдер розовых котов и два фаллоимитатора. Исполнительница объяснила это тем, что поняла, что организаторы совсем не читают список ее пожеланий и решила посмеяться. А до 40 лет Оля хотела бы приобрести самолет, чтобы летать на нем на концерты.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.