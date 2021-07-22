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    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму

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    Певица Оля Цибульская - $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    Певица Оля Цибульская
    instagram.com/cybulskaya/

    Артистка рассказала, как добавила в свой райдер фаллоимитаторы

    Украинская певица Оля Цибульская поделилась, какой получила самый большой гонорар.

    Так, в программе Александры Кучеренко «33 за 3» артистка поделилась, что ее муж заплатил ей двойную сумму, а это около 10 000 долларов, чтобы любимая не работала в новогоднюю ночь.

    Кроме того, исполнительница назвала самый дорогой подарок от поклонника: «Была картина одного известного художника, которая висела в Париже. Один "кавалер" прислал мне ее просто так. Я знаю эти подарки "просто так", поэтому я ее вернула».

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    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму
    instagram.com/cybulskaya/

    Также, знаменитость рассказала, как добавила в свой райдер розовых котов и два фаллоимитатора. Исполнительница объяснила это тем, что поняла, что организаторы совсем не читают список ее пожеланий и решила посмеяться. А до 40 лет Оля хотела бы приобрести самолет, чтобы летать на нем на концерты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    $10 тысяч и два фаллоимитатора. За что Оля Цибульская получила от мужа огромную сумму