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    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)

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    Трансгендерная модель Лейна Блум - Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    Трансгендерная модель Лейна Блум
    instagram.com/leynabloom/

    Главный редактор заявила, что три героини обложки были выбраны для демонстрации разнообразия красоты

    Трансгендерная модель Лейна Блум впервые снялась в откровенной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Фотографии появились в Instagram-аккаунте издания.

    27-летняя манекенщица стала одной из героинь трех обложек, снявшись вместе с теннисисткой Наоми Осакой и рэпершей Меган Джовон Рут Пит, более известной как Megan Thee Stallion. На размещенном кадре девушка позирует, сидя на пляже в слитном бикини бренда Gil Rodriguez белого цвета. Комплект оформлен глубоким декольте, обнажающим ее грудь.

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    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)
    instagram.com/leynabloom/

    Главный редактор Sports Illustrated Эмджей Дэй (MJ Day) заявила, что три героини обложки были выбраны для демонстрации разнообразия и инклюзивности красоты. «Лейна Блум вошла в историю как первая трансгендерная модель, появившаяся на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Этот факт подтверждает, что общество становится все более толерантным», — подчеркнула она.

    В апреле 2018 года Лейна Блум заявила о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером марки нижнего белья Victoria’s Secret. В своем Twitter она опубликовала фотографии в купальнике с подписью: «Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria’s Secret».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)