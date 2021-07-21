Модель-трансгендер впервые снялась в бикини для обложки спортивного глянца (фото)

Главный редактор заявила, что три героини обложки были выбраны для демонстрации разнообразия красоты

Трансгендерная модель Лейна Блум впервые снялась в откровенной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Фотографии появились в Instagram-аккаунте издания.

27-летняя манекенщица стала одной из героинь трех обложек, снявшись вместе с теннисисткой Наоми Осакой и рэпершей Меган Джовон Рут Пит, более известной как Megan Thee Stallion. На размещенном кадре девушка позирует, сидя на пляже в слитном бикини бренда Gil Rodriguez белого цвета. Комплект оформлен глубоким декольте, обнажающим ее грудь.

Главный редактор Sports Illustrated Эмджей Дэй (MJ Day) заявила, что три героини обложки были выбраны для демонстрации разнообразия и инклюзивности красоты. «Лейна Блум вошла в историю как первая трансгендерная модель, появившаяся на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Этот факт подтверждает, что общество становится все более толерантным», — подчеркнула она.

В апреле 2018 года Лейна Блум заявила о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером марки нижнего белья Victoria’s Secret. В своем Twitter она опубликовала фотографии в купальнике с подписью: «Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria’s Secret».

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.