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    Спикер Разумков трогательно поздравил свою звездную маму (фото)

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    Народная артистка Украины и мать спикера парламента Наталья Кудря сегодня празднует 62-й день рождения Фото: day.kyiv.ua - Спикер Разумков трогательно поздравил свою звездную маму (фото)

    Народная артистка Украины и мать спикера парламента Наталья Кудря сегодня празднует 62-й день рождения

    Фото: day.kyiv.ua

    Мать Дмитрия Разумкова - народная артистка Украины Наталья Кудря

    Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил в Facebook свою маму Наталью Кудрю с 62-м днем рождения.

    «Ты всегда была и остаешься моей поддержкой и вдохновителем. Первым критиком и советчиком. Ближайшим другом и лучшей мамой. Самое главное, чтобы ты была здорова. Хочу всегда видеть в твоих глазах счастье, а на лице - твою родную улыбку», - написал Разумков.

    Он также пожелал маме, чтобы все ее мечты сбывались, а жизнь дарила яркие эмоции и события.

    «За все тебя благодарю! С Днем рождения, мама!», - написал Разумков русском и опубликовал детское фото с матерью.

    Фото: Фейсбук Дмитрия Разумкова
    Фото: Фейсбук Дмитрия Разумкова

    Как известно, мать Дмитрия Разумкова - Наталья Кудря, актриса, народная артистка Украины. Сейчас работает Национальном академическом театре имени Леси Украинский. Мать Разумкова выступала вместе с самыми известными звездами театра и кино. Также она снималась в мюзикле «За двумя зайцами» вместе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

    Отец Дмитрия Разумкова - Александр Разумков, который в 1994-1995 гг. Был первым помощником президента Украины Леонида Кучмы, руководителем группы помощников и референтов президента. Подал в отставку в конце декабря 1995 из-за конфликта с главой Администрации президента Украины Дмитрием Табачником. Александр Разумков умер 29 октября 1999 года в Киеве от неизлечимой болезни.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости родители Дмитрий Разумков
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    Спикер Разумков трогательно поздравил свою звездную маму (фото)