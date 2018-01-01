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    Группа Kazka выпустила fashion-клип

    Участники Нацотбора на «Евровидение-2018» презентовали необычный клип
    «Дива – это история о том, что чудеса случаются с каждым, следует в них только верить, потому что каждый из нас заслуживает чуда. Наибольшим олицетворением чудес в украинской культуре была рождественская звезда и вертеп, который интерпретирован в клипе рядом статических мизансцен-метафор, наполненных Светом, Верой и Чудом», -
    • Сьогодні, 18:10
    • Розсилка
    Солистка группы Kazka
    Солистка группы Kazka

    Участники Нацотбора на «Евровидение-2018» презентовали необычный клип

    «Дива – это история о том, что чудеса случаются с каждым, следует в них только верить, потому что каждый из нас заслуживает чуда. Наибольшим олицетворением чудес в украинской культуре была рождественская звезда и вертеп, который интерпретирован в клипе рядом статических мизансцен-метафор, наполненных Светом, Верой и Чудом», - прокомментировали участники Kazka свое новое видео.

    По словам артистов, все образы в видеоклипе получились современными, но в тоже время остались архаичными и легко узнаваемыми: Ангел – предвестник Чуда, Пастух, играющий на сопилке, Три Царя в коронах и в бархатных одеждах, стройная и соблазнительная Смерть, манящая в свои объятия с бокалом шампанского, Черт, который спрятал свое истинное лицо, прикрывшись крестом на лбу, Коза в гуцульской гуне и очках, и другие герои вертепа. 

    Напомним, что группы Kazka принимала участие в Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», но в финальный этап не прошла.  По результатам голосования профессионального жюри в составе Андрея Данилко, победительницы «Евровидения-2016» Джамалы, а также Евгения Филатова (The Maneken)  и смс-голосования телезрителей в финал национального отбора на престижный международный конкурс вышли MelovinTayannaKadnayVilnaThe Erised и Laud

    Ознакомиться с номерами и музыкальными композициями участников можно здесь

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