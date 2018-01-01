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    Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Vilna

    Молодая группа делает только первые шаги в шоу-бизнесе
    Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Vilna. Ее солисткой является 30-летняя винничанка Ирина Василенко. Артистка прославилась после участия в пятом сезоне «Х-Фактора», в котором вышла в финал, пишет «Главком». После успеха в «Х-Факторе» она
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:57
    • Розсилка
    Ирина Василенко
    Ирина Василенко

    Молодая группа делает только первые шаги в шоу-бизнесе

    Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Vilna. Ее солисткой является 30-летняя винничанка Ирина Василенко. Артистка прославилась после участия в пятом сезоне «Х-Фактора», в котором вышла в финал, пишет «Главком».

    После успеха в «Х-Факторе» она начала сниматься в рекламе и сотрудничать с престижным зарубежным лейблом. 

    Продюсером проекта Vilna является продюсер Денис Ямбор. Со временем к нему присоединился Юрий Водолажский (Wodo), работавший ранее с Brunettes Shoot Blonds и Артемом Пивоваровым. А также молодой музыкант и саундпродюсер Никита Рева (Nick Aver).

    Vilna будет выступать в Нацотборе под седьмым номером и представит композицию Forest Song, премьера которой состоится 2 февраля этого года. Авторы песни отмечают, что она посвящена идее свободы и независимости, как неотъемлемой части человеческого существования.

    Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.

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