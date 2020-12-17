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    Шоу-биз

    Кэтрин Уинник — 43. Вспоминаем главные роли звезды «Викингов» с украинскими корнями

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    Актриса Кэтрин Уинник - Кэтрин Уинник — 43. Вспоминаем главные роли звезды «Викингов» с украинскими корнями
    Актриса Кэтрин Уинник

    Кэтрин Уинник – звезда сериалов «Доктор Хаус» и «Викинги»

    17 декабря исполняется 43 года канадской актрисе украинского происхождения Кэтрин Уинник.

    Уинник родилась в Онтарио 17 декабря 1977-го, у Кэтрин украинские корни – именно этот язык она считала родным, а на английском заговорила только в 8 лет.

    В 6 Кэтрин пошла в украинскую скаутскую организацию «Пласт», что стало основой для занятий единоборствами.

    «Там я получила уникальные навыки для выживания. Те знания могут пригодиться где угодно: когда ты в лесу, когда нет доступа к воде. Это все забывается, когда ты взрослеешь, но ты должен знать это – особенно если ты викинг. Родители поощряли мои занятия в «Пласте», потому что они воспитывали и развивали лидерские навыки. Благодаря этому у меня появилась дисциплина и режим», – вспоминала Уинник.

    Кэтрин Уинник – звезда сериалов «Доктор Хаус» и «Викинги». Рассказываем, что еще посмотреть с ее участием.

    «Замерзшие души», 2008

    Комедийная драма Софи Бартез с Кэтрин Уинник, Полом Джаматти, Диной Корзун, Дэвидом Стрэтэйрном и другими. Пол построил успешную актерскую карьеру, но переживает из-за того, что так и не сыграл свою лучшую роль, сделавшую бы его всемирно знаменитым.

    Из журнальной статьи он узнал о компании, которая может заморозить душу, чтобы облегчить ее страдания. И Пол воспользовался этой услугой, чтобы дожить до той поры, пока не отыщется та самая достойная роль.

    «Свободное радио Альбемута», 2010

    В фантастической драме Джона Алана Саймона вместе с Кэтрин Уинник снялись Шей Уигэм, Майкл Ротхаар, Джонатан Скарф, Скотт Уилсон и другие.

    Ник Брейди, учившийся в университете Беркли, начал слышать голоса в своей голове. Сначала они сообщили ему о болезни сына и необходимости срочной операции. Но следующие их послания вовсе перевернули с ног на голову жизнь героя.

    «Уондер», 2020

    В триллере Эйприл Маллен вместе с Кэтрин Уинник снялись Аарон Экхарт, Хизер Грэм, Томми Ли Джонс, Рэймонд Крус и другие.

    Артур Бретник – сыщик, нанятый для расследования убийства в городе Уондер. Вскоре детектив понимает, что новое дело имеет отношение к заговору, из-за которого умерла его дочь.

     

    Теги: знаменитости кино
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