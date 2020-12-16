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    Шоу-биз

    В честь 30-летия фильма «Один дома» создан огромный пряник в виде дома Кевина

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    В честь 30-летия фильма «Один дома» создан огромный пряник в виде дома Кевина

    Сладкий макет делали около 300 часов

    30 лет назад на экраны вышел культовый фильм «Один дома», ставший своеобразным символом Нового года и Рождества по обе стороны океана. В Америке канал Disney+ решил отпраздновать это событие и заказал у известного британского кондитера Мишель Вибово огромный пряник в видео дома Маккаллистеров, который юный Кевин в одиночку защищал от грабителей.

    Кулинарная мастерица выложила в Instagram видео готовой работы. Она отметила, что у пряничного домика очень много интересных деталей. Если приглядеться, то можно увидеть самого Кевина и его противников, коробки от пиццы, печально известные банки с краской и много чего еще. Воссозданы деревья и машины около дома, а самое главное — все это сладкое и может быть съедено!

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    Публикация от Michelle Sugar Art (@michellesugarart)

    Кондитерская композиция имеет размеры 1,7 на 1,2 метра, Мишель потребовалось около 300 часов, чтобы создать ее. Так и хочется отведать кусочек от этого пряника, но, судя по фильму, к дому Маккаллистеров с плохими намерениями лучше не приближаться.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: кино
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