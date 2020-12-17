Стали известны подробности сюжета фильма «Чудо-женщина: 1984»

Премьера фильма состоится уже 14 января 2021

Вот так конфуз: ведущий вечернего шоу Грэм Нортон в разговоре с актрисой Галь Гадот, кажется, случайно раскрыл подробности сюжета фильма «Чудо-женщина: 1984».

Все дело в том, что он упомянул невидимый самолет, на котором якобы будет передвигаться главная героиня, после чего актриса заявила, что не понимает о чем речь.

Напомним, премьера фильма «Чудо-женщины» 2017-го с Галь Гадот в главной роли состоится уже 14 января 2021 года! На этот раз события разворачиваются в 1984-м: влиятельный и успешный бизнесмен (Лорд) мечтает стать богом среди простых смертных и собирает магические артефакты. В поисках ему помогает специалист по древней истории Барбара Энн Минерва, но все идет не по плану.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.