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    Жизнь

    Стали известны подробности сюжета фильма «Чудо-женщина: 1984»

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    <p>Кадр из фильма &laquo;Чудо-женщина: 1984&raquo;</p> <div></div> - Стали известны подробности сюжета фильма «Чудо-женщина: 1984»

    Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»

    Премьера фильма состоится уже 14 января 2021

    Вот так конфуз: ведущий вечернего шоу Грэм Нортон в разговоре с актрисой Галь Гадот, кажется, случайно раскрыл подробности сюжета фильма «Чудо-женщина: 1984».

    Все дело в том, что он упомянул невидимый самолет, на котором якобы будет передвигаться главная героиня, после чего актриса заявила, что не понимает о чем речь.

    Напомним, премьера фильма «Чудо-женщины» 2017-го с Галь Гадот в главной роли состоится уже 14 января 2021 года! На этот раз события разворачиваются в 1984-м: влиятельный и успешный бизнесмен (Лорд) мечтает стать богом среди простых смертных и собирает магические артефакты. В поисках ему помогает специалист по древней истории Барбара Энн Минерва, но все идет не по плану.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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