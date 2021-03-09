Оля Полякова впервые после скандала показалась на глаза Тине Кароль (видео)
Звезды впервые встретились после скандала
Две артистки неожиданно обменялись любезностями во время шоу звездных пародий «Ліпсінк Батл» на канале «1+1».
В субботу, 6 марте, в эфир вышел новый эпизод пародийного телешоу «1+1» «Ліпсінк Батл», в котором известные личности перевоплощаются и поют песни популярных артистов. В одном из номеров выпуска гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова перевоплотилась в Олю Полякову и исполнила ее хит «Королева ночи». Неожиданным сюрпризом для публики и ведущих шоу — Тины Кароль и Потапа — стало появление на сцене самой Поляковой. Оля вышла под конец пародии, горячо приветствовала Ризатдинову и заявила, что всерьез подумывает над тем, чтобы взять Анну в свою концертную команду.
Потап на правах ведущего предложил артисткам, Оле Поляковой и Тине Кароль, как-то прокомментировать скандал между ними, за развитием которого наблюдает вся страна. Встретившись на одной сцене, певицы обменялись любезностями как ни в чем ни бывало. Тина Кароль представила Олю как «сексуальную и неповторимую диву ночи» и добавила: «Хотите между нами липсинк баттл? Не дождетесь!». Полякова ответила на это: «Знаешь, Тина, я думаю, для наших с тобой баттлов нужно снимать отдельное шоу. Нас и так с тобой слишком много, поэтому давай лучше уделим эфирное время другим артистам и будем наслаждаться их талантами».
Отметим, что недавно Полякова стала участником нескольких скандалов. Сначала артистка назвала Кароль «плакальщицей», а через день «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.
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