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    Арнольд Шварценеггер набросился с сокрушительной критикой на премию «Оскар»

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    Актер Арнольд Шварценеггер - Арнольд Шварценеггер набросился с сокрушительной критикой на премию «Оскар»
    Актер Арнольд Шварценеггер

    В этом году американские зрители обошли вниманием церемонию вручения «Оскар», прошедшую 25 апреля

    Актер Арнольд Шварценеггер раскритиковал «слишком скучную» премию «Оскар». Запись интервью с ним была опубликована на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

    Артист сказал, что посмотрел только треть церемонии, а затем выключил ее. «Больше не мог смотреть это, потому что на сцене было так много талантов, но это было слишком скучно», — отметил он.

    Ведущий Джимми Киммел поинтересовался, как можно сделать мероприятие лучше. В ответ Шварценеггер пошутил, что в следующий раз надо провести его на Muscle Beach — площадке, на которой йоги, гимнасты и циркачи устраивают различные представления.

    В этом году американские зрители обошли вниманием церемонию вручения «Оскар», прошедшую 25 апреля. На телеканале ABC церемонию посмотрели всего 9,8 миллиона человек. Это примерно на 58 процентов ниже показателя прошлого года. Тогда шоу собрало перед экранами 23,6 миллиона зрителей, что тоже стало антирекордом.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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