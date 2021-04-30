Похитителей собак Леди Гаги обвиняют в грабеже и покушении на убийство

По последним данным, женщина, якобы случайно нашедшая бульдогов Гаги и вернувшая их певице, оказалась знакомой одного из нападавших

Похитителей собак Леди Гаги задержали: полиция Лос-Анджелеса сообщает, что сейчас арестовано пять человек, три из которых принимали непосредственное участие в ограблении выгульщика собак певицы и несколько раз выстрелили ему в грудь. Все они являются членами некой преступной группировки. Полицейские считают, что на выгульщика напали вовсе не потому, что он работал на Гагу. Скорее, преступников привлекли сами собаки, поскольку французские бульдоги стоят дорого.

Напомним, история с бульдогами произошла еще в феврале. Питомцев Гаге вернули в целости и сохранности, а мужчину, который их выгуливал, спасли медики. К слову, по последним данным, женщина, якобы случайно нашедшая бульдогов Гаги и вернувшая их певице, оказалась знакомой одного из нападавших. Тому, кто найдет собак, Гага обещала заплатить 500 тысяч долларов.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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