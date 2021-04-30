23-летняя модель покончила с собой после того, как спланировала день рождения

Девушку обнаружили в ее комнате, которую она снимала неподалеку от места работы

Трагическое решение Даниэлль стало неожиданностью для семьи девушки, ведь за день до этого она обсуждала с мамой планы по празднованию

23-летней Даниэлль Финли Брукс завидовали многие, ведь девушка обладала красивой внешностью и была по натуре веселой и добродушной. Даниэлль родилась в графстве Чешир, Великобритания, где даже снялась в ситкоме «Гражданин Хан», который выходил на «Би-би-си». Но больше всего девушке нравилось ездить на заработки в Испанию, где она работала официанткой в курортных барах и караоке.

Даниэлль всегда была жизнерадостной и компанейской, несмотря на многолетнюю борьбу с депрессией и тревожностью. Однажды ее даже госпитализировали после передозировки, но тот случай встряхнул и саму девушку, и ее семью, поэтому Даниэлль обратилась к специалистам. Она пошла на поправку, и родные с близкими выдохнули, но, как оказалось, слишком рано, пишет Daily Mail.

Девушку обнаружили в ее комнате, которую она снимала неподалеку от места работы. Она покончила с собой, оставив записку с объяснением. Полиция все досконально проверила, но ничего подозрительного не обнаружила. Решение официантки стало спонтанным, потому что до этого она строила грандиозные планы — организовала с мамой день в спа, чтобы отпраздновать свое 24-летие. Но алкоголь в крови и депрессия толкнули ее на ужасный поступок.

«У Даниэлль была диагностирована тревожность, которая сопровождалась подавленностью. Но в последнее время она выглядела довольной и счастливой. Она никак не намекала на проблемы и даже строила планы. В тот вечер она даже прислала фото с их дружеских посиделок, но потом они, кажется, немного поругались», - рассказала мама Даниэлль.

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