Ирина Билык впервые рассказала о больном брате, которому покрывает все расходы

Раньше за психически больным Сергеем ухаживала мать

В новом откровенном интервью Ирина Билык затронула самую сокровенную тему. Певица впервые рассказала о младшем на 11 лет брате Сергее. Мужчина психически болен, поэтому ухаживает и содержит его звездная сестра.

Со слезами на глазах артистка призналась, что ее брат Сергей страдал от психических расстройств. Сейчас 40-летний мужчина не может ни работать, ни ухаживать за собой, ведь болен.

«Ни дня он не работал. Он пять лет не выходил на улицу вообще. Сейчас я пытаюсь объяснить ему, что надо жить так, как люди, иметь семью», – поделилась Ирина Билык.

Раньше за психически больным Сергеем ухаживала мать, которая умерла в мае прошлого года. Теперь мужчина живет в квартире один. Ирина Билык вспомнила, что после смерти матери нашла молитву за своего брата, которую она читала каждый день.

«Мы все всегда надеялись, что он выздоровеет, но сегодня это большие проблемы. Я его люблю, я надеюсь, что он вырастет», – призналась артистка.

Звезда добавила, что изо всех сил пытается улучшить жизнь Сергея – посылает ему продукты и покрывает все расходы. В этом ей помогает двоюродный брат Юрий.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

.