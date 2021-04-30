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    Дочь Уилла Смита призналась, что она – полиаморка

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    Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу - Дочь Уилла Смита призналась, что она – полиаморка
    Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу

    Дочь знаменитого актера совершила каминг-аут

    Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка в ходе передачи Red Table Talk. Запись беседы была опубликована в Facebook-аккаунте шоу.

    20-летняя актриса и певица рассказала, что она полиаморка — состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне. Во время программы она также объяснила своей 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис, что моногамия обычно приводит к изменам, тогда как полиамория является более открытым и честным форматом.

    «Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?» — объяснила Смит. Она добавила, что в своем кругу общения полиаморна только она, и у ее друзей гораздо больше секса, чем у нее.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные певица шоу-бизнес
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