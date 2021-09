Умер один из основателей легендарной группы Status Quo

Музыкант скончался в своем доме в Австралии

Басист и основатель известной британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер скончался в Сиднее (Австралия). Музыканту было 72 года.

Об этом стало известно в воскресенье, 26 сентября. Австралийский репортер и близкий друг Ланкастера Крейг Беннетт на своей странице в Facebook сообщил, что музыкант страдал рассеянным склерозом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

«Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и басиста-основателя культовой группы Status Quo», – написал Беннетт на своей странице в Facebook.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где он прожил 45 лет. Его последним альбомом со Status Quo стал «Back To Black» 1983 года. Слушатели знают группу по песне In The Army Now.

