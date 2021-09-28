Ирина Билык выпустила клип на песню шестилетней давности (видео)

Видеоролик снял бывший муж певицы

«Украинская Мадонна» Ирина Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с участником «Х-Фактора» Сергеем Мироненко.

Несмотря на то, что песне около шести лет, артистка не могла записать ее, потому что искала подходящий мужской голос.

«Однажды придя на студию к Оресту Галицкому на запись чуть раньше назначенного времени, услышала там Сергея, который как раз завершал работу. Каждый раз когда я слушаю эту песню, она мне нравится все больше и больше! Голос молодого и талантливого исполнителя только подчеркивает неповторимые музыку и текст Александра Тищенко. Дуэтные проекты я записываю тогда, когда этого хочет мое сердце. Песня Отпусти – это сегодняшнее мое настроение. Надеюсь, всем слушателям она станет близкой и любимой», – поделилась Билык.

Автором клипа стал бывший супруг и отец второго сына Билык Аслан Ахмедов. Видеоролик снимали в Киеве, в том числе на территории заброшенного Ледового дворца на столичном Ипподроме и на станции метро Золотые Ворота.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.