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    Ирина Билык выпустила клип на песню шестилетней давности (видео)

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык выпустила клип на песню шестилетней давности (видео)
    Певица Ирина Билык

    Видеоролик снял бывший муж певицы

    «Украинская Мадонна» Ирина Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с участником «Х-Фактора» Сергеем Мироненко.

    Несмотря на то, что песне около шести лет, артистка не могла записать ее, потому что искала подходящий мужской голос.

    «Однажды придя на студию к Оресту Галицкому на запись чуть раньше назначенного времени, услышала там Сергея, который как раз завершал работу. Каждый раз когда я слушаю эту песню, она мне нравится все больше и больше! Голос молодого и талантливого исполнителя только подчеркивает неповторимые музыку и текст Александра Тищенко. Дуэтные проекты я записываю тогда, когда этого хочет мое сердце. Песня Отпусти – это сегодняшнее мое настроение. Надеюсь, всем слушателям она станет близкой и любимой», – поделилась Билык.

    Автором клипа стал бывший супруг и отец второго сына Билык Аслан Ахмедов. Видеоролик снимали в Киеве, в том числе на территории заброшенного Ледового дворца на столичном Ипподроме и на станции метро Золотые Ворота.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ирина Билык
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    Ирина Билык выпустила клип на песню шестилетней давности (видео)