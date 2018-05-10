Мелания Трамп повторно надела костюм для официального мероприятия

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Мелания и Дональд Трамп

Первая леди США впервые обратилась к костюму, в котором ранее уже появлялась на публике

Супруга президента США Дональда Трампа, Мелания, вышла в свет в клетчатом костюме от Dior, который ранее уже надевала. На этот раз такому наряду она отдала предпочтение во время прибытия на базу Эндрюс, где первая леди с супругом поприветствовала троих граждан США, которые находились в заложниках в Северной Корее.

Мелания была одета в клетчатый костюм Dior с кюлотами, черный ремешок на талии, черный топ и черные туфли на шпильке.

В этом костюме госпожу Трамп мы уже видели. В нем она появлялась в сентябре прошлого года на открытии Международных игр для военных Invictus Games в Торонто, где она встретилась с принцем Гарри. Только тогда жакет у нее был застегнут.

К слову, для монарших персон повторять свои образы – обычное дело. Так часто делают герцогиня Кембриджская Кейт, герцогиня Корнуольская Камилла, королева Нидерландов Максима, королева Бельгии Матильда, королева Испании Летиция и другие. А вот Мелания повторила образ впервые. Интересно, что же стало причиной этого: она устала подбирать новые луки или же стала экономить?

Джерело: ТСН