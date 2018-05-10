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    Мелания Трамп повторно надела костюм для официального мероприятия

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    Мелания и Дональд Трамп
    Мелания и Дональд Трамп

    Первая леди США впервые обратилась к костюму, в котором ранее уже появлялась на публике

    Супруга президента США Дональда Трампа, Мелания, вышла в свет в клетчатом костюме от Dior, который ранее уже надевала. На этот раз такому наряду она отдала предпочтение во время прибытия на базу Эндрюс, где первая леди с супругом поприветствовала троих граждан США, которые находились в заложниках в Северной Корее.

    Мелания была одета в клетчатый костюм Dior с кюлотами, черный ремешок на талии, черный топ и черные туфли на шпильке.

    В этом костюме госпожу Трамп мы уже видели. В нем она появлялась в сентябре прошлого года на открытии Международных игр для военных Invictus Games в Торонто, где она встретилась с принцем Гарри. Только тогда жакет у нее был застегнут.

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    Мелания Трамп повторно надела костюм для официального мероприятия
    Мелания Трамп повторно надела костюм для официального мероприятия
    Мелания Трамп повторно надела костюм для официального мероприятия
    Мелания Трамп повторно надела костюм для официального мероприятия
    Мелания Трамп повторно надела костюм для официального мероприятия

    К слову, для монарших персон повторять свои образы – обычное дело. Так часто делают герцогиня Кембриджская Кейт, герцогиня Корнуольская Камилла, королева Нидерландов Максима, королева Бельгии Матильда, королева Испании Летиция и другие. А вот Мелания повторила образ впервые. Интересно, что же стало причиной этого: она устала подбирать новые луки или же стала экономить?

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    Джерело: ТСН

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