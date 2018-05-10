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    Ким Кардашьян получит «модный Оскар»

    • Сьогодні, 15:05
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    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

    Совет модных дизайнеров Америки вручит Ким Кардашьян награду как самому влиятельному инфлюенсеру.

    Премию впервые ввели в этом году. Инициатором вручения этой премии Ким выступил дизайнер Томми Хилфигер.

    «Совет премии CFDA Fashion Awards согласился с этим выбором, поскольку Ким и правда сильно повлияла на модную индустрию и изменила традиционные способы представления брендов. Она дружит со многими дизайнерами и оказывает большое влияние на моду во всем мире», — рассказал президент CFDA Стивен Колб.

    Он также выразил надежду, что влияние Ким Кардашьян повысит статус Совета модных дизайнеров Америки в целом.

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    Ким Кардашьян получит «модный Оскар»
    Ким Кардашьян получит «модный Оскар»
    Ким Кардашьян получит «модный Оскар»
    Ким Кардашьян получит «модный Оскар»
    Ким Кардашьян получит «модный Оскар»
    Ким Кардашьян получит «модный Оскар»

    Церемония вручения CFDA Fashion Awards — 2018 состоится 4 июня 2018 года в Бруклине. Вести официальное мероприятие будет актриса Исса Рэй.

    Напомним, что CFDA Fashion Awards — это ежегодная премия, которая вручается лучшим дизайнерам и всем тем, кто сделал свой весомый вклад в развитие американской моды, независимо от профессии и рода деятельности.

    Джерело: Buro 24/7

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