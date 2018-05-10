Ким Кардашьян получит «модный Оскар»

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Ким Кардашьян

Совет модных дизайнеров Америки вручит Ким Кардашьян награду как самому влиятельному инфлюенсеру.

Премию впервые ввели в этом году. Инициатором вручения этой премии Ким выступил дизайнер Томми Хилфигер.

«Совет премии CFDA Fashion Awards согласился с этим выбором, поскольку Ким и правда сильно повлияла на модную индустрию и изменила традиционные способы представления брендов. Она дружит со многими дизайнерами и оказывает большое влияние на моду во всем мире», — рассказал президент CFDA Стивен Колб.

Он также выразил надежду, что влияние Ким Кардашьян повысит статус Совета модных дизайнеров Америки в целом.

Церемония вручения CFDA Fashion Awards — 2018 состоится 4 июня 2018 года в Бруклине. Вести официальное мероприятие будет актриса Исса Рэй.

Напомним, что CFDA Fashion Awards — это ежегодная премия, которая вручается лучшим дизайнерам и всем тем, кто сделал свой весомый вклад в развитие американской моды, независимо от профессии и рода деятельности.

Джерело: Buro 24/7