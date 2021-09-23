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    Кто из украинских звезд 16 лет отказывает Осадчей в интервью. Телеведущая назвала имя

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    Телеведущая Катя Осадчая - Кто из украинских звезд 16 лет отказывает Осадчей в интервью. Телеведущая назвала имя
    Телеведущая Катя Осадчая
    Фото: Инстаграм

    Одна из украинских знаменитостей никогда не общалась с Катей Осадчей под прицелом камер

    Последние 16 лет телеведщуая Катя Осадчая общается с самыми известными представителями украинского и мирового шоу-бизнеса. Единственная знаменитость, которая категорически против давать интервью журналистке – ее коллега Ольга Фреймут.

    Об этом Екатерина Осадчая рассказала в инстаграм-сториз, отвечая на вопросы поклонников. Один из фолловеров поинтересовался: «У кого не получается взять интервью?».

    Ведущая смело ответила, что звезда, которая отказывает ей в интервью – Ольга Фреймут. Она опубликовала фото коллеги и оставила ссылку на ее личный профиль. Сама журналистка и наставница по этикету пока не прокомментировала что является причиной такой позиции.

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    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая Катя Осадчая
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    Кто из украинских звезд 16 лет отказывает Осадчей в интервью. Телеведущая назвала имя