Кто из украинских звезд 16 лет отказывает Осадчей в интервью. Телеведущая назвала имя

Одна из украинских знаменитостей никогда не общалась с Катей Осадчей под прицелом камер

Последние 16 лет телеведщуая Катя Осадчая общается с самыми известными представителями украинского и мирового шоу-бизнеса. Единственная знаменитость, которая категорически против давать интервью журналистке – ее коллега Ольга Фреймут.

Об этом Екатерина Осадчая рассказала в инстаграм-сториз, отвечая на вопросы поклонников. Один из фолловеров поинтересовался: «У кого не получается взять интервью?».

Ведущая смело ответила, что звезда, которая отказывает ей в интервью – Ольга Фреймут. Она опубликовала фото коллеги и оставила ссылку на ее личный профиль. Сама журналистка и наставница по этикету пока не прокомментировала что является причиной такой позиции.

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После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.