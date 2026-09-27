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Прихильник Орбана намагався поцілити яйцем у прем'єра Угорщини

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Прихильник Орбана намагався поцілити яйцем у прем'єра Угорщини
Петер Мадяр закликав своїх прихильників не вступати у конфлікт із провокаторами
колаж: glavcom.ua

Мадяр назвав присутніх на заході провокаторів «тролями Фідес» і закликав своїх прихильників не вступати з ними у конфлікт

Під час виступу прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у місті Сольнок невідомий чоловік намагався поцілити в політика яйцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

На початку виступу Мадяр звернувся до присутніх на заході прихильників партії «Фідес», яких назвав «тролями», та попросив їх не кидати напої у бік сцени. Політик пояснив, що не хоче, аби водою чи пивом випадково облили дітей або літніх людей у натовпі. Що саме передувало цій заяві, у трансляції видно не було.

Згодом на сцені з'явився охоронець із парасолею, однак Мадяр від неї відмовився, зауваживши, що трохи води чи бризок йому не зашкодять. «Якщо хочете облити мене – підходьте сюди, без проблем. Але прошу нічим не обливати інших людей», – сказав він.

Коли з натовпу на адресу прихильників «Фідес» почали лунати образливі вигуки, Мадяр закликав своїх прихильників не вступати з ними в конфлікт. Політик іронічно зауважив, що варто оцінити їхню наполегливість, адже «їхня партія вже розвалилася, а бос утік», проте вони все одно прийшли на захід. Його слова присутні зустріли оплесками.

Від натовпу Мадяр дізнався, що провокатори підготували для нього не напої, а яйця. Попри це, він попросив своїх прихильників не злитися на виборців «Фідес», заявивши, що їм брехали та залишили напризволяще.

Пізніше з'явилося відео затримання чоловіка, який намагався поцілити в Мадяра яйцем. На кадрах видно, як спочатку двоє, а згодом четверо чоловіків у цивільному намагаються його скрутити. Ймовірно, це були представники силових структур.

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Чоловік чинив опір, тому його повалили на землю. Згодом він уже повторював, що не опиратиметься та дозволить себе затримати. На запитання журналістів, навіщо він намагався кинути яйце в Мадяра, чоловік відповів: «Шкода, що не потрапив йому в голову».

Нагадаємо, 19 вересня під час Свята врожаю у Сексарді інший чоловік облив Петера Мадяра вином. Інцидент стався, коли політик стояв у черзі за їжею біля одного з буфетів. Після цього охоронець вивів нападника з місця події.

Угорський прем'єр назвав чоловіка «колишнім бійцем Орбана» та припустив, що його могло роздратувати спілкування політика з відвідувачами фестивалю. Сам Мадяр іронічно зауважив, що після інциденту йому найбільше шкода хорошого сексардського вина.

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Теги: Віктор Орбан політика Угорщина Петер Мадяр

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