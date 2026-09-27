Прихильник Орбана намагався поцілити яйцем у прем'єра Угорщини

Мадяр назвав присутніх на заході провокаторів «тролями Фідес» і закликав своїх прихильників не вступати з ними у конфлікт

Під час виступу прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у місті Сольнок невідомий чоловік намагався поцілити в політика яйцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

На початку виступу Мадяр звернувся до присутніх на заході прихильників партії «Фідес», яких назвав «тролями», та попросив їх не кидати напої у бік сцени. Політик пояснив, що не хоче, аби водою чи пивом випадково облили дітей або літніх людей у натовпі. Що саме передувало цій заяві, у трансляції видно не було.

Згодом на сцені з'явився охоронець із парасолею, однак Мадяр від неї відмовився, зауваживши, що трохи води чи бризок йому не зашкодять. «Якщо хочете облити мене – підходьте сюди, без проблем. Але прошу нічим не обливати інших людей», – сказав він.

Коли з натовпу на адресу прихильників «Фідес» почали лунати образливі вигуки, Мадяр закликав своїх прихильників не вступати з ними в конфлікт. Політик іронічно зауважив, що варто оцінити їхню наполегливість, адже «їхня партія вже розвалилася, а бос утік», проте вони все одно прийшли на захід. Його слова присутні зустріли оплесками.

Від натовпу Мадяр дізнався, що провокатори підготували для нього не напої, а яйця. Попри це, він попросив своїх прихильників не злитися на виборців «Фідес», заявивши, що їм брехали та залишили напризволяще.

Пізніше з'явилося відео затримання чоловіка, який намагався поцілити в Мадяра яйцем. На кадрах видно, як спочатку двоє, а згодом четверо чоловіків у цивільному намагаються його скрутити. Ймовірно, це були представники силових структур.

Чоловік чинив опір, тому його повалили на землю. Згодом він уже повторював, що не опиратиметься та дозволить себе затримати. На запитання журналістів, навіщо він намагався кинути яйце в Мадяра, чоловік відповів: «Шкода, що не потрапив йому в голову».

Нагадаємо, 19 вересня під час Свята врожаю у Сексарді інший чоловік облив Петера Мадяра вином. Інцидент стався, коли політик стояв у черзі за їжею біля одного з буфетів. Після цього охоронець вивів нападника з місця події.

Угорський прем'єр назвав чоловіка «колишнім бійцем Орбана» та припустив, що його могло роздратувати спілкування політика з відвідувачами фестивалю. Сам Мадяр іронічно зауважив, що після інциденту йому найбільше шкода хорошого сексардського вина.