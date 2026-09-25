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Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 25 вересня 2026 року

Масована атака РФ на Київ забрала життя людей, серед загиблих – 14-річний громадянин Ізраїлю, США запропонували провести тристоронню зустріч України, Росії та США, а Володимир Путін заговорив про мирні пропозиції «на столі».

«Главком» склав добірку головних подій за день 25 вересня.

Масована атака на Київ 25 вересня: загинуло сім людей, багато поранених

Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня фото 1

Унаслідок серії ворожих ударів по столиці протягом доби сьогодні, 25 вересня, у Києві загинули семеро людей. Ще 46 мешканців міста дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Кремль анонсував переговори України, США та Росії

Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня фото 2

Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ

Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня фото 3

Усі пропозиції щодо мирного врегулювання війни проти України наразі «на столі», однак Росії ще потрібно визначитися, які з них відповідають її інтересам. Путін зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами на полях Форуму об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі

Ізраїль відреагував на загибель свого громадянина від російського дрона

Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня фото 4

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило російську атаку по Києву, внаслідок якої загинув 14-річний громадянин країни. У відомстві висловили співчуття родині загиблого та сім'ям інших людей, які втратили близьких через нещодавні російські атаки на Київ та інші міста України. Також в Ізраїлі побажали швидкого одужання постраждалим.

Найбільший металургійний комбінат України не зможе відновити роботу після атак РФ

Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня фото 5

Компанія ArcelorMittal зупинила роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які призвели до загибелі та поранення працівників.

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Теги: політика переговори обстріл Київ війна

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