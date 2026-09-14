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Сі Цзіньпін на саміті з Путіним закликав поважати суверенітет держав

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сі Цзіньпін на саміті з Путіним закликав поважати суверенітет держав
Лідер Китаю принцип «сила має рацію» не має бути основою міжнародних відносин
фото: Reuters

Китайський лідер заявив про необхідність дотримуватися міжнародного права та не втручатися у внутрішні справи країн

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав країни «Брікс» поважати суверенітет і територіальну цілісність держав. Про це він заявив під час саміту «Брікс», у якому брав участь російський диктатор Володимир Путін, повідомляє «Главком».

Сі Цзіньпін наголосив на необхідності дотримуватися основних норм міжнародних відносин, зокрема принципів суверенної рівності держав та невтручання у їхні внутрішні справи.

«Країни Глобального Півдня повинні спільно захищати верховенство права в міжнародних справах, відстоювати основні норми міжнародних відносин, включно із суверенною рівністю, невтручанням у внутрішні справи та мирним врегулюванням суперечок», – заявив китайський лідер.

Він також виступив проти подвійних стандартів у застосуванні міжнародного права. За словами Сі, усі країни незалежно від їхнього розміру, сили чи багатства мають бути рівними перед міжнародними нормами.

Китайський лідер також заявив, що міжнародні правила не повинні визначатися окремими державами, а принцип «сила має рацію» не має бути основою міжнародних відносин.

Заява Сі Цзіньпіна прозвучала на тлі участі Путіна у саміті «Брікс. Росія продовжує повномасштабну війну проти України, яку розпочала у лютому 2022 року.

Варто відзнкачити, що заява прозвучала після того, як Росія поінформувала Китай про підсумки переговорів зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які відбулися 5 вересня в Москві.

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Теги: Китай Сі Цзіньпін війна політика путін

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