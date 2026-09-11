Музикантка з Венесуели, яка вивчила українську мову, звернулася до Каменських

Ісамар Фернандес пишається тим, що говорить українською мовою

Віолончелістка Ісамар Фернандес із Венесуели за три роки вивчила українську мову. Дівчина записала відео, де згадала співачку Настю Каменських, яка знову заговорила російською мовою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.

Ісамар Фернандес розповіла, що для неї вивчення української мови є проявом її поваги та любові до України. «Я венесуелка і вже три роки вивчаю українську, тому що це для мене знак поваги та любові до України», – сказала вона.

На думку віолончелістки, артисти мають поширювати українську мову й за кордоном. Дівчина зазначила, що пишається тим, що говорить українською мовою. «Я думаю, що, як артисти, ми маємо відповідальність популяризувати українську мову у світі. Я пишаюсь тим, що говорю українською», – поділилася дівчина.

У коментарях під дописом українці подякували Ісамар Фернандес за підтримку та її позицію:

«Дуже вам вдячні за вашу любов до нашої країни, ви неймовірна».

«Дякую за підтримку, ви вже чудово говорите!».

фото: скриншот Instagram

«Я теж почала вивчати українську 4 роки тому. І це мені дає так багато».

«Іноземці сприймають українську мову, а деякі українці ні, дивно виходить».

фото: скриншот Instagram

«Ісамар, у тебе чудова українська. Ти знаходиш час на вивчення іноземної мови, хоча маєш такий напружений гастрольний графік. Я дуже вдячна тобі за любов до нашої культури та мови».

фото: скриншот Instagram

«Пані із Венесуели, величезне вам дякую, до серця дістало».«Ви чудово говорите українською. Дякую за підтримку України та популяризацію української мови».

Ісамар Фернандес грає у гурті колумбійців «Лос Янковерс», які співають українською мовою. Колектив виступає в Україні та передає кошти на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських знову почала говорити російською мовою через проблеми зі здоровʼям. Настя Каменських розповіла, що під час повномасштабного вторгнення пів року говорила виключно українською мовою. Однак зрештою повернулася до російської. У співачки зʼявилася кіста, а також вона втратила голос. Рішенням проблеми, на думку Каменських, була відмова від української мови.