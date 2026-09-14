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Шотландія, Уельс і Північна Ірландія готують план виходу зі складу Британії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Шотландія, Уельс і Північна Ірландія готують план виходу зі складу Британії
Для Лондона така координація стала новим політичним викликом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лідери трьох частин Сполученого Королівства планують вимагати права на самовизначення

Уперше в історії Шотландію, Уельс і Північну Ірландію одночасно очолюють політики, які виступають за зміну конституційного статусу своїх країн – 14 вересня вони зберуться в Кардіффі, щоб підписати спільний меморандум. До зустрічі долучиться й президентка ірландської партії Sinn Féin Мері Лу Макдональд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У Кардіффі зберуться три лідери

Шотландія, Уельс і Північна Ірландія мають власні уряди та парламенти в межах Сполученого Королівства – цю систему називають деволюцією влади. У зустрічі в Кардіффі візьмуть участь перший міністр Шотландії Джон Свінні (лідер Шотландської національної партії, SNP), перший міністр Уельсу Рун ап Іорвет (лідер партії Plaid Cymru, яка виступає за незалежність Уельсу) та перша міністерка Північної Ірландії Мішель О'Ніл (представляє Sinn Féin – партію, що прагне об'єднання Ірландії).

За даними The Telegraph, лідери підпишуть меморандум про взаєморозуміння з чотирьох напрямів: економіки, енергетики, відносин із Європою та самовизначення. Учасники заявлять про право своїх країн визначати власне конституційне майбутнє, зокрема проводити референдуми про незалежність або зміну державного статусу.

Що планують Шотландія та Уельс

Уряд Свінні вже давно домагається нового референдуму про незалежність: 10 вересня він звернувся до прем'єр-міністра Британії Енді Бернхема з пропозицією закріпити право Шотландії на вибір майбутнього юридично. На початку вересня Свінні також наголосив у парламенті, що конституційне майбутнє країни має визначати саме населення.

Для Уельсу тема незалежності загострилася після цьогорічних виборів, на яких Plaid Cymru здобула найбільше місць у місцевому парламенті – Сенедді, а її лідер ап Іорвет у травні став першим міністром. Утім валлійський уряд поки більше зосереджений на розширенні повноважень Сенедду й перегляді фінансових відносин із Лондоном, ніж на самій незалежності.

Північна Ірландія має інший сценарій

Для Північної Ірландії можливий шлях змін інший: ідеться не про окрему державу, а про потенційне об'єднання з Республікою Ірландія. Угода Страсної п'ятниці 1998 року, що поклала край збройному конфлікту в регіоні, передбачає право провести референдум про об'єднання острова, якщо стане очевидно, що більшість жителів Північної Ірландії це підтримає. Саме цю норму лідери й хочуть закріпити у спільній декларації.

Позиції сторін не повністю збігаються: шотландські та валлійські націоналісти виступають за незалежність своїх країн, тоді як Sinn Féin домагається возз'єднання Північної Ірландії з Ірландією.

Бернхем опинився під тиском

Зустріч у Кардіффі відбудеться після того, як Бернхем у Палаті громад допустив новий референдум про незалежність Шотландії за умови «чіткого консенсусу» на його користь. Та вже в четвер він надіслав Свінні лист, де заявив, що питання референдуму наразі «поза порядком денним» – мовляв, це відволікло б країну від економічних пріоритетів. Саме тому зустріч у Кардіффі, на думку спостерігачів, покликана посилити тиск на прем'єра.

«Уперше Шотландію, Уельс і Північну Ірландію очолюють перші міністри, які виступають за незалежність. Не може бути чіткішого сигналу, що нинішній статус-кво нестійкий», – заявив Свінні напередодні зустрічі.

За інформацією The Telegraph, сторони також прагнуть зближення з Європою: у разі зміни статусу Шотландія та Уельс розглядають вступ до ЄС як окремі держави, а Північна Ірландія – членство в союзі в складі об'єднаної Ірландії.

Для Лондона така координація стала новим політичним викликом: уперше керівники всіх трьох децентралізованих частин країни представляють сили, що виступають за зміну конституційного устрою.

Нагадаємо, у 2022 році Шотландія вже оголошувала дату нового референдуму про незалежність – на 19 жовтня 2023 року. Верховний суд Британії тоді постановив, що шотландський парламент не має права призначати референдум без згоди Лондона. 

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Теги: референдум незалежність Шотландія Меморандум партії Ірландія націоналісти Велика Британія парламент

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