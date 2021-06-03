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    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)

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    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли - Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)
    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли
    Фото: @elizabethhurley1

    Модель объяснила, что во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли назвала уборку дома секретом своей стройности. Об этом сообщает Mirror.

    По словам 55-летней знаменитости, она «уже 100 лет не была в спортзале». «Если вы не ведете подвижный образ жизни, то с возрастом вам будет все труднее сбросить вес. Повседневная рутина заставляет меня быть очень активной. Я провожу время за уборкой и беготней по лестнице с тяжелыми сумками. Думаю, это сжигает довольно много калорий. Также я стараюсь не есть много мучного и сладостей», — заверила звезда.

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    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)
    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)
    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)
    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)
    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)
    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)
    Фото: @elizabethhurley1

    Модель объяснила, что во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, ее физическая активность сильно снизилась, и она набрала пару килограммов. «Самая первая самоизоляция далась мне с большим трудом. Мы были очень напуганы. Я жила в доме с матерью и ее сестрой, им обеим по 80 лет, и у них очень слабый иммунитет. Мы очень редко выходили из-за страха заболеть. Однако со временем я все же начала ходить за покупками, что стало положительно отражаться на моем внешнем виде», — посмеялась Херли.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: образ жизни знаменитости шоу-бизнес
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    Как быть стройным без спортзала. 55-летняя модель раскрыла секрет (фото)