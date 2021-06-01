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    Каменских показала фото с отдыха, на которые опасно смотреть перед сном

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    Певица Настя Каменских - Каменских показала фото с отдыха, на которые опасно смотреть перед сном
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду

    Известная украинская певица Настя Каменских поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в черном раздельном купальнике. Артистка позировала на пляже на фоне заката. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.

    Так, Каменских появилась в бикини с завязками черного цвета, а сверху она надела легкую накидку со цветочным принтом, которая развивалась на ветру. Свой пляжный образ певица дополнила стильными украшениями.

    instagram.com/kamenskux/
    instagram.com/kamenskux/

    «После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного», – подписала снимок исполнительница.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Каменских показала фото с отдыха, на которые опасно смотреть перед сном