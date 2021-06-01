Каменских показала фото с отдыха, на которые опасно смотреть перед сном

Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в черном раздельном купальнике. Артистка позировала на пляже на фоне заката. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.

Так, Каменских появилась в бикини с завязками черного цвета, а сверху она надела легкую накидку со цветочным принтом, которая развивалась на ветру. Свой пляжный образ певица дополнила стильными украшениями.

instagram.com/kamenskux/

«После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного», – подписала снимок исполнительница.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.