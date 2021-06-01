Каменских показала фото с отдыха, на которые опасно смотреть перед сном
Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в черном раздельном купальнике. Артистка позировала на пляже на фоне заката. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.
Так, Каменских появилась в бикини с завязками черного цвета, а сверху она надела легкую накидку со цветочным принтом, которая развивалась на ветру. Свой пляжный образ певица дополнила стильными украшениями.
«После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного», – подписала снимок исполнительница.
Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.
Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».
Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.