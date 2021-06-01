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    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)

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    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)

    Украинские звезды выступили на масштабном концерте в Санкт-Петебурге

    Украинские певицы Светлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Big Love Show. Фото с концерта появились на странице мероприятия в Instagram и в аккаунтах артистов.

    «Залетели в Питер на Big love show. Завершили праздничный концерт. Люблю этот город, люблю моих поклонников, люблю Love Radio, люблю жизнь, люблю, когда каждый день выпито до последней капли», – подписала видео Лобода.

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    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)
    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)

    «Впервые в моей жизни! Концерт, на котором присутствовали 12 000 человек ...! Волнение было сумасшедшее ... Спасибо, что приняли меня и поддержали», – обратилась украинская певица Яна Соломко к аудитории со страницы фотоблога и опубликовала видеофрагмент своего выступления.

    К слову, зрители были не очень довольны проведенным мероприятием. Да, они жаловались, что места были только сидячие, а также возмутились, почему на сцену не вышли уже известные звезды – украинцы «Artik & Asti» и российский певец Дима Билан.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости российский певец певица шоу-бизнес Maruv новости
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    Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)