Десант украинских звезд выступил на концерте в России (фото)

Украинские звезды выступили на масштабном концерте в Санкт-Петебурге

Украинские певицы Светлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Big Love Show. Фото с концерта появились на странице мероприятия в Instagram и в аккаунтах артистов.

«Залетели в Питер на Big love show. Завершили праздничный концерт. Люблю этот город, люблю моих поклонников, люблю Love Radio, люблю жизнь, люблю, когда каждый день выпито до последней капли», – подписала видео Лобода.

«Впервые в моей жизни! Концерт, на котором присутствовали 12 000 человек ...! Волнение было сумасшедшее ... Спасибо, что приняли меня и поддержали», – обратилась украинская певица Яна Соломко к аудитории со страницы фотоблога и опубликовала видеофрагмент своего выступления.

К слову, зрители были не очень довольны проведенным мероприятием. Да, они жаловались, что места были только сидячие, а также возмутились, почему на сцену не вышли уже известные звезды – украинцы «Artik & Asti» и российский певец Дима Билан.

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