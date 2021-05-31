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    Украинская певица удивила похудением после родов (фото)

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    Певица Анастасия Приходько - Украинская певица удивила похудением после родов (фото)
    Певица Анастасия Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Звезда раскрыла свой секрет

    Певица Анастасия Приходько, которая в марте стала мамой в третий раз, призналась, почему до последнего скрывала беременность и раскрыла правду лишь после рождения сына.

    В интервью ведущей Кате Осадчей для программы «Светская жизнь» артистка честно призналась, что очень переживала всю беременность и старалась, чтобы никто не догадался о ее интересном положении. Даже от родных она держала новость в секрете.

    «Мне 33 года, я волновалась, что что-то пойдет не так, смогу ли я родить. Я плакала постоянно, у меня такой гормональный фон был, очень сильно переживала. И я скрыла это от всех, от близких. У меня никого не было дома, никто ко мне не приходил», – рассказала Анастасия.

    К слову, Настя рассекретила свой текущий вес и удивила Катю Осадчую. Так, в роддом она ехала с весом 70 кг, а через два месяца после родов похудела до 54 кг!

    «Я на специальной диете для грудного вскармливания. Я помню, какие я делала ошибки во время грудного вскармливания со вторым ребенком, и сейчас делаю все по табличке», - призналась многодетная мама.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Анастасия Приходько
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    Украинская певица удивила похудением после родов (фото)