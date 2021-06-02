Новая Билли Айлиш. Что нужно знать о восходящей звезде Оливии Родриго

18-летняя певица, автор песен и актриса известна ролями Пейдж Олвера в сериале «Пэйдж и Фрэнки»

На мировой музыкальной арене появилась новая звезда! Дебютный альбом американской певицы Оливии Родриго под названием Sour занял 1-е место в чартах Billboard 200! Его купили уже 295 000 тысячи раз, и ажиотаж продолжается. Предыдущий титул принадлежал альбому Fearless Тейлор Свифт, который в прошлом месяце получил 291 000 продаж. Стриминг Sour стал вторым по величине в истории для альбома (не R&B/хип-хоп) и вторым по величине для альбома любого жанра, написанного исполнительницей (300 млн прослушиваний за неделю).

А вообще 18-летняя певица, автор песен и актриса известна ролями Пейдж Олвера в сериале «Пэйдж и Фрэнки» (2016 – 2019) и Нини Салазар-Робертс в сериале канала Disney + «Классный мюзикл: Мюзикл» (2019 – …). С последним шоу у Родриго связано много личного. Поклонники предполагают, что музыка Оливии посвящена актеру Джошуа Бассетт. Звезды играют пару в сериале Disney, и, по слухам, они также были в реальных отношениях. После их разрыва он начал встречаться с другой актрисой Disney Сабриной Карпентер, а Оливия записала трек под названием «Предатель».

Сама артистка родилась в Темекуле, штат Калифорния. У Оливии филиппинское происхождение со стороны отца, и немецкое и ирландское со стороны матери. С раннего детства звезда брала уроки актерского мастерства и вокала.

В 2020 году Оливия подписала контракт с лейблами Interscope Records и Geffen Records, а в январе 2021 года выпустила свой дебютный сингл Drivers License в соавторстве с продюсером Дэном Нигро. За неделю сингл дважды побил рекорд Spotify по количеству ежедневных потоков (более 17 миллиона потоков), заняла первое место в хит-параде Billboard Hot 100 и возглавила чарты Австралии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии и Норвегии.

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