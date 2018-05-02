Каменских возмутила поклонников откровенным видео

Певица выложила чересчур вульгарный ролик с бананом

Подписчики Насти Каменских раскритиковали ее за видео с вульгарным намеком, которое певица выложила в Instagram. В этом ролике артистка появляется в черном платье с глубоким декольте и буквально заглатывает банан. Буквально затри часа видео собрало 16 тыс. просмотров. При этом подписчики страницы разделились на два лагеря: одни посчитали видео



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Настя Каменских

Певица выложила чересчур вульгарный ролик с бананом

Подписчики Насти Каменских раскритиковали ее за видео с вульгарным намеком, которое певица выложила в Instagram. В этом ролике артистка появляется в черном платье с глубоким декольте и буквально заглатывает банан.

Буквально затри часа видео собрало 16 тыс. просмотров. При этом подписчики страницы разделились на два лагеря: одни посчитали видео забавным, другие же обрушились на поп-диву с критикой.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux_daily) 2 Тра 2018 р. о 6:10 PDT

«Что с ней творится?», «Это типа «Как я попала в шоу-бизнес?» Отписка», «Отписываюсь. Раньше была заводная музыка, интересные и весёлые тексты песен. Талант исчерпан, вход пошла пошлость», - пожаловались под видео.

Наряду с этим некоторые пользователи соцсети назвали трюк Каменских «талантливым».

Джерело: Обозреватель