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    Каменских возмутила поклонников откровенным видео

    Певица выложила чересчур вульгарный ролик с бананом
    Подписчики Насти Каменских раскритиковали ее за видео с вульгарным намеком, которое певица выложила в Instagram. В этом ролике артистка появляется в черном платье с глубоким декольте и буквально заглатывает банан. Буквально затри часа видео собрало 16 тыс. просмотров. При этом подписчики страницы разделились на два лагеря: одни посчитали видео
    • Сьогодні, 22:02
    • Розсилка
    Настя Каменских
    Настя Каменских

    Певица выложила чересчур вульгарный ролик с бананом

    Подписчики Насти Каменских раскритиковали ее за видео с вульгарным намеком, которое певица выложила в Instagram. В этом ролике артистка появляется в черном платье с глубоким декольте и буквально заглатывает банан.

    Буквально затри часа видео собрало 16 тыс. просмотров. При этом подписчики страницы разделились на два лагеря: одни посчитали видео забавным, другие же обрушились на поп-диву с критикой.

    «Что с ней творится?», «Это типа «Как я попала в шоу-бизнес?» Отписка», «Отписываюсь. Раньше была заводная музыка, интересные и весёлые тексты песен. Талант исчерпан, вход пошла пошлость», - пожаловались под видео.

    Наряду с этим некоторые пользователи соцсети назвали трюк Каменских «талантливым».

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    Джерело: Обозреватель

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