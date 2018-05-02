Каменских возмутила поклонников откровенным видео
- Сьогодні, 22:02
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Розсилка
Певица выложила чересчур вульгарный ролик с бананом
Подписчики Насти Каменских раскритиковали ее за видео с вульгарным намеком, которое певица выложила в Instagram. В этом ролике артистка появляется в черном платье с глубоким декольте и буквально заглатывает банан.
Буквально затри часа видео собрало 16 тыс. просмотров. При этом подписчики страницы разделились на два лагеря: одни посчитали видео забавным, другие же обрушились на поп-диву с критикой.
«Что с ней творится?», «Это типа «Как я попала в шоу-бизнес?» Отписка», «Отписываюсь. Раньше была заводная музыка, интересные и весёлые тексты песен. Талант исчерпан, вход пошла пошлость», - пожаловались под видео.
Наряду с этим некоторые пользователи соцсети назвали трюк Каменских «талантливым».
Джерело: Обозреватель