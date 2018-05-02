Опубликованы фото с репетиции полуфинала «Евровидения-2018»

Артисты приоткрыли интригу вокруг своих выступлений на песенном конкурсе

8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал музыкального первенства «Евровидение». В нем примут участие представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра. Все участники провели



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Александр Рыбак

Артисты приоткрыли интригу вокруг своих выступлений на песенном конкурсе

8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал музыкального первенства «Евровидение». В нем примут участие представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.

Все участники провели репетицию своего первого выступления на конкурсе. Так, участница от России Юлия Самойлова появится на сцене, сидя на вершине высокой горы. На фоне этой горы свою историю расскажут танцовщики. Параллельно на гору будет проектироваться эффект водопада.

Юлия Самойлова

У украинца Alekseev, который в этом году будет выступать на «Евровидении» от Беларуси, из голой спины вырастут розы.

Alekseev

Нэтти из Израиля, которой букмекеры пророчат победу, оказалась девушкой без комплексов. На сцене она появится в коротком платьице. Ее номер будет сопровождаться золотыми котами на полочках, которые машут лапой (Манеки-Нэко).

Нэтти

Номер участника от Ирландии Райана будет сопровождаться двумя танцорами. Парни будут имитировать любовь друг к другу.

Певцы из Ирландии

А вот Кипр решил покорить Европу соблазнительной певицей Элени, которая на сцену выйдет в ярком комбинезоне. Кроме того, девушка поразит эффектными танцами.

Элени

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак и на этот раз планирует вновь завоевать победу для Норвегии со скрипкой в руках. Дикая энергия певца и зажигательная песня спокойно могут принести исполнителю путевку в финал.

Напомним, что полуфиналы «Евровидения-2018» пройдут 8 и 10 мая. Финал – 12 мая.

Джерело: ТСН