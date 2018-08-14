Канье Уэст получил роскошный подарок за свою любовь к фильмам для взрослых
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Розсилка
Канье Уэст
Известный рэпер и супруг Ким Кардашьян уже не раз поражал прессу своими скандальными заявлениями - что в песнях, что в интервью
Причем под раздачу обычно попадают не столько недруги, сколько люди из близкого окружения Канье. Так, в свое время в песне Famous он назвал свою коллегу Тейлор Свифт "сучкой" и признался, что хочет с ней переспать, тем самым, кажется, навсегда разругавшись с певицей. Теперь же музыкант пошел еще дальше: согласно тексту очередного "шедевра от Канье", он не против переспать уже... с сестрами собственной жены.