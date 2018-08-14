Канье Уэст получил роскошный подарок за свою любовь к фильмам для взрослых

Речь идет о новом треке рэпера - XTCY, который он выпустил аккурат после 21-летия младшей сестры своей супруги Ким - Кайли Дженнер. В песне, название которой расшифровывается как "Экстаз", звучат такие строчки: "У тебя есть сестра жены, с которой ты хотел бы замутить? У меня таких целых четыре". В качестве иллюстрации своих слов музыкант даже добавил этому треку обложку с дня рождения Кайли, на котором его супруга сидит вместе с Хлое и Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и самой именинницей.

На этом, впрочем, провокационные заявления Уэста не закончились. В недавнем выпуске американского ток-шоу Jimmy Kimmel Live рэпер признался, что питает слабость к порно. На вопрос ведущего, изменилась ли его жизнь с тех пор, как у него появились дочери, Канье ответил: "Нет, я все также смотрю Pornhub". Назвав один из самым популярных сайтов с фильмами для взрослых, Уэст даже начал описывать какие именно категории он предпочитает, но вскоре был прерван ведущим, не пожелавшим сильно вдаваться в подробности пристрастий рэпера.

Неизвестно, как относится к этому хобби мужа сама Ким Кардашьян, но столь любимый Канье ресурс уже успел ответить рэперу благодарностью за такое признание в любви. Ресурс для взрослых подарил ему пожизненную премиум-подписку, отблагодарив за «преданность на протяжении стольких лет». Как оказалось в случае Канье, предельная откровенность приносит свои плоды, иногда даже приятные.