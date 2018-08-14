Мелани Гриффит призналась, что больше не выйдет замуж



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Мелани Гриффит

61-летняя звезда была замужем 4 раза

Недавно 61-летняя Мелани Гриффит дала интервью зарубежному изданию InStyle, где призналась, что после четырех разводов больше не собирается выходить замуж. По словам актрисы, сейчас она не видит смысла в браке.

«Я действительно думаю, что это уже неуместно, особенно, когда тебе 60, у тебя четверо детей и ты живешь жизнью, о которой всегда мечтал», — заявила звезда.

Она также добавила, что несмотря на нежелание связывать себя с кем-то узами брака, мечтает найти свою любовь и построить отношения. И как призналась Мелани, сейчас у нее лишь интрижки, а претендента на серьезный роман пока нет: «У меня была парочка любовников, ничего серьезного».

К слову, сайты и приложения для знакомств актриса раскритиковала. Она уверена, что сможет сама найти себе возлюбленного, правда все же поинтересовалась у журналистов, не ли у них на примете кого-то, кто мог бы ее заинтересовать.

Напомним, Мелани была замужем четыре раза. Дважды — за Доном Джонсоном, после первого развода с которым она сыграла свадьбу со Стивеном Бауэром. Расставшись со Стивеном, Мелани и Дон снова поженились, однако вскоре Гриффит бросила его и ушла к Антонио Бандерасу. С актером она прожила в барке 19 лет — в 2015 Мелани ушла от испанского мачо, у которого появилась новая любовь — Николь Кемпел.

Джерело: graziamagazine.ru