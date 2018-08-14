Павло Зибров «тряхнет стариной» на главном паркете Украины



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Павел Зибров

Народный артист Украины согласился принять участие в новом сезоне «Танцев со звездами»

Сегодня стало известно, что украинский исполнитель Павло Зибров готов показать свои хореографические таланты на главном танцполе Украины. Зибров принял #танціззіркамиchallenge от Оксаны Марченко и объявил о своем решении в соцсети.

Есть еще порох в пороховницах! Я принимаю #танціззіркамиchallenge! Да, я стану участником нового сезона проекта участником нового сезона «Танцы со звездами». И дальше передаю эстафету Валентине Хамайко», -отметил Зибров на своей странице в Instagram.

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Авг 2018 в 3:01 PDT

Напомним, что в проекте также согласились принять участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк и Оксана Марченко.

Украинские знаменитости обещают удивить украинских телезрителей сложными хореографическими постановками и яркими костюмами.