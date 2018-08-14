57-летнего Шона Пенна застукали на отдыхе с 26-летней подругой



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Шон Пенн

Парочка отдыхает на Гавайях

После неудачной попытки отношений с женщиной намного старше (Шон Пенн встречался со Сьюзен Сарандон, которой был моложе на 14 лет), 57-летний актер решил попробовать счастье с 26-летней актрисой Лейлой Джордж. Сейчас влюбленные отдыхают на Гавайях.

Папарацци сфотографировали Шона и Лейлу на пляже. Кстати, Пенн в отличной форме. Видимо, актер понимает, что на фоне стройной блондинки нужно выглядеть соответствующим образом.

Напомним, Лейла и Шон вместе уже два года. Они крайне редко выходят в свет вместе, никогда не комментируют личную жизнь. Они лишь однажды появились вместе на ковровой дорожке и было это еще на заре их отношений.

Джерело: graziamagazine.ru