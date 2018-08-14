  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    57-летнего Шона Пенна застукали на отдыхе с 26-летней подругой

    • Розсилка
    Шон Пенн - 57-летнего Шона Пенна застукали на отдыхе с 26-летней подругой
    Шон Пенн

    Парочка отдыхает на Гавайях

    После неудачной попытки отношений с женщиной намного старше (Шон Пенн встречался со Сьюзен Сарандон, которой был моложе на 14 лет), 57-летний актер решил попробовать счастье с 26-летней актрисой Лейлой Джордж. Сейчас влюбленные отдыхают на Гавайях.

    Папарацци сфотографировали Шона и Лейлу на пляже. Кстати, Пенн в отличной форме. Видимо, актер понимает, что на фоне стройной блондинки нужно выглядеть соответствующим образом.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    57-летнего Шона Пенна застукали на отдыхе с 26-летней подругой
    57-летнего Шона Пенна застукали на отдыхе с 26-летней подругой
    57-летнего Шона Пенна застукали на отдыхе с 26-летней подругой
    57-летнего Шона Пенна застукали на отдыхе с 26-летней подругой

    Напомним, Лейла и Шон вместе уже два года. Они крайне редко выходят в свет вместе, никогда не комментируют личную жизнь. Они лишь однажды появились вместе на ковровой дорожке и было это еще на заре их отношений.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мужчина и женщина знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ