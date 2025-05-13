Каннський фестиваль відкривається 78-й раз: що буде у програмі

На червоній доріжці буде жорсткий дрескод, а також очікують на появу Тома Круза

Щорічний Канський кінофестиваль увечері 13 травня відкриється вже 78-й раз. Фестиваль традиційно проходитиме у мальовничій столиці Лазурного берега протягом майже двох тижнів – з 13 по 24 травня. Про це повідомляє «Главком»

До фестивальної резиденції у Каннах вже доставлено головну нагороду – «Золоту пальмову гілку». Вона, як і завжди, виконана у двох екземплярах.

Нагорода престижного фестивалю у Каннах

Перша, за традицією, вручається одному із ветеранів кіно. Так, 2025-го почесної премії удостоєний американський актор Роберт Де Ніро, чия творча кар'єра розпочалася в 1960-х роках і налічує 110 повнометражних стрічок, багато з яких стали класикою кінематографу. Іншу пальмову гілку буде вручено за підсумками десятиденного офіційного конкурсу.

Хто буде у журі

У 2025 році головою журі Каннського кінофестивалю стане відома французька акторка Жюльєт Бінош.

Жюльєт Бінош очолить цьогорічне журі фестивалю

Крім Жюльєт Бінош, до журі конкурсу також увійдуть:

Голлі Беррі (США) – актриса та режисер, лауреатка «Оскара»;

Пайал Кападіа (Індія) – режисер і сценарист;

Альба Рохрвахер (Італія) – актриса, відома роботою в артхаусному кіно;

Лейла Слімані (Франція/Марокко) – письменниця та журналістка, володарка міжнародних нагород;

Дьєдонне Хамаді (ДР Конго) – режисер і продюсер;

Хон Сансу (Південна Корея) – один із провідних представників корейського кіно, режисер та сценарист;

Карлос Рейгадас (Мексика) – режисер;

Джеремі Стронг (США) – актор, відомий своєю роллю у серіалах, наприклад, у «Спадкоємцях».

«Оголені» сукні під забороною

Напередодні було оголошено, що дрескод фестивалю буде як ніколи суворим, щоб уникнути надто екстравагантного або надто прозорого вбрання на червоній килимовій доріжці. При цьому оголеність заборонена не лише на червоній дорожні, а також у будь-якій іншій зоні фестивалю.

«Цього року Каннський кінофестиваль чітко прописав у своєму статуті певні правила, що фактично давно діють. Мета – заборона повної оголеності на червоній доріжці відповідно до французького законодавства», – йдеться на сайті фестивалю.

Заразом організатори зазначають, що «залишають за собою право відмовити у доступі особам, чий одяг може перешкоджати руху інших гостей чи ускладнювати розміщення в залах для перегляду фільму».

Як нагадує «Главком», вочевидь, це було зроблено після останнього скандалу, коли американський репер Каньє Вест прийшов на церемонію нагородження переможців музичної премії «Греммі» у супроводі своєї дружини Б’янки Цензорі, яка була у голій сукні і без білизни.

Кінострічки основного конкурсу

Формуючи програму, організатори, як повідомив генеральний директор фестивалю Тьєррі Фремо, переглянули рекордну кількість картин - майже 3 000. З цього числа до основного конкурсу, лауреатів якого визначить журі на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош, відібрано лише 19 стрічок. Серед них три французькі фільми, зокрема «Досьє 137» (Dossier 137, 2025) режисера Домініка Молля.

Американський кінематограф представлений картинами «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme, 2025) режисера Уеса Андерсона, в якій знялася Скарлетт Йоханссон, і «Еддінгтон» (Eddington, 2025) Арі Астера з Хоакіном Феніксом та Еммою.

У конкурсі також візьмуть участь італійський байопік «Фуорі» (Fuori, 2025) про письменницю та актрису Голіарда Сапієнца, бразильський детектив «Таємний агент» (Agente Secreto, 2025) та японська драма «Ренуар» (Renoir, 2025).

Позаконкурсна програма

У позаконкурсній програмі буде показано нову роботу Кирила Серебренникова «Зникнення Йозефа Менгеле» (The Disappearance of Josef Mengele, 2025), стрічка «Фінальна розплата» – восьмий фільм циклу «Місія нездійсненна» (Mission: Impossible –The Final Reckoning, 2). На перзентацію завітає виконавець головної ролі Том Круз.

Цікаво, що інтерв'ю журналістам напередодні відкриття фестивалю у Каннах дала знаменита французька актриса Бріжит Бардо, кумир кількох поколінь глядачів. Всупереч очікуванням, легенда світового екрану прохолодно відгукнулася щодо кінематографа XXI століття, пояснивши, що він «більше не змушує мріяти». На її думку, багато сучасних картин «просто нудні» і «телебаченню варто було б частіше показувати кінокласику».

Нагадаємо, американська Академія кінематографічних мистецтв опублікувала нові правила, які дозволяють використання технологій штучного інтелекту у фільмах, які претендують на премію «Оскар».