Найколоритніший актор-концептуаліст відзначив 71 рік

Сирватка оживляє історичних постатей, які підкреслюють унікальність української культури

Сьогодні, 29 квітня, свій день народження святкує Орест Сирватка – львівський актор, фотомодель і концептуаліст, який став відомим завдяки своїй унікальній творчій діяльності. Його кар'єра розпочалася після шістдесяти років, і він швидко здобув популярність завдяки своїм яскравим образам у кіно, рекламі та фотосесіях. Колишньому інженеру-будівельнику виповнився 71 рік. Про це повідомляє «Главком».

Орест Сирватка став локальним культурним феноменом, який набирає популярності не лише на заході України. Його образи в кіно, рекламі та фотосесіях стали впізнаваними завдяки його харизматичній зовнішності та глибокій інтелектуальній складовій. Він оживляє історичних постатей, таких як митрополит Василь Липківський, і працює над ролями, які підкреслюють унікальність української культури. Його роботи – це не просто мистецтво, це місія популяризації української історії та культурних надбань.

Привітав на своїй сторінці актора кінорежисер, журналіст, письменник та волонтер Олег Ущенко.

Фото: Олег Ущенко/Facebook

Орест Сирватка народився 29 квітня 1954 року. До пенсії чоловік працював інженером-будівельником. А у вільний час відкрив для себе кіномистецтво.

Орест Сирватка розпочав шлях до акторства у 2013 році, коли він повернувся з заробітків і шукав нові можливості для працевлаштування. Тоді він ризикнув і став концептуалістом у львівській ресторації «Доктор Фауст». Саме там його помітили, і він випадково потрапив в об’єктиви камер популярного шоу «Орел і Решка».

фото: Орест Сирватка

З того часу Орест Сирватка працює в образах «живих легенд», які стали впізнаваними серед львів’ян та гостей міста. Його найвідоміші ролі включають «пана Рурмайстра», «бургомістра Бартоломея Зиморовича» та «доктора Фауста». Ці образи не лише підкреслюють його акторський талант, але й популяризують історичну спадщину Львова.

Крім того, чоловік активно знімається в кіно в «характерних» вікових ролях. Зокрема, завдяки йому на широкому екрані ожила історична постать митрополита автокефальної української православної церкви Василя Липківського, який боровся за відокремлення української церкви від Московії. І ще за часів панування радянської влади проводив служби українською мовою, за що був страчений в 1937 році.

Також Орест Сирватка відомий своїми ролями у кліпах відомих співаків і співачок, таких як Тіна Кароль, Kalush, Melovin, а також у різних рекламах.

фото: Орест Сирватка

Наприкінці 2024 року був Святим Миколаєм резиденції Святого Миколая у Ресторації «Доктор Фауст» у Львові.

Нагадаємо, народний артист України Назар Задніпровський розповів, що напередодні президентських виборів 2019 року отримав пропозицію зіграти пародію на експрезидента Петра Порошенка. За це йому запропонували великі гроші, однак актор категорично відмовився.