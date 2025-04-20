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Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»
колаж: glavcom.ua

Новий український «перейменував» жінок, що носять прекрасне ім’я

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила нові правила українського правопису, які впливають на написання імен, зокрема таких, як ім’я президентки Молдови. За оновленим правописом, ім’я «Мая» та назва племені «мая» записуються без букви «й». Це регламентовано §126, який визначає передачу звука [j] у складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] за допомогою букв є, ї, ю, я.

Під нові норми підпадають як назва племені мая, так і ім’я Мая. Проте якщо в паспорті записано «Майя», зміна документів залежить виключно від волі носійки імені. Новий правопис не вимагає обов’язкового внесення змін до чинних документів, що залишає вибір за громадянкою.

Аналогічно, оновлення зачепило й написання по батькові. Наприклад, «Ігорьович» замість «Ігорович». Працівники ЦНАПів будуть використовувати пом’якшені варіанти під час нових реєстрацій, але чинні документи залишаються актуальними, і їх можна змінювати лише за бажанням власника.

Такі нововведення спрямовані на впорядкування правопису та адаптацію мовних норм до сучасності. Водночас вони залишають простір для індивідуального вибору та не створюють примусових умов для зміни документів.

Нагадаємо, «Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Раніше у рубриці «Мовне питання» філологиня пояснила типову помилку українців між «отже» й «відтак». Українці масово плутають значення цього слова зазначає мовознавиця.

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва проаналізувала текст пісні Олі Полякової та вияснила, чи існує в українській мові слово «свободний». Оля Полякова переклала свою пісню «Королева ночі» і тепер співає «Ти тепер свободний, йди куди завгодно…».

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Теги: мова українська мова словник правила Ольга Васильєва

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