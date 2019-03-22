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    Шоу-биз

    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника

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    Кейт Бекинсейл 

    Звезда могла просто стать жертвой атаки хакеров или очередного глюка в Instagram

    Новый роман c 25-летним Питом Дэвидсоном, по всей видимости, круто изменил жизнь 45-летней Кейт Бекинсейл. По крайней мере, в этом уверены 2,8 миллиона подписчиков звезды, которые сегодня неожиданно обнаружили, что все фотографии в Instagram-аккаунте Кейт бесследно исчезли.

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    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника
    Кейт Бекинсейл удалила все фото в Instagram из-за молодого любовника

    Многие сразу же решили, что удалением всех снимков в соцсети Кейт ознаменовала новую главу в своей жизни, которая неразрывно связана с появлением в ней Пита. Примечательно, что сам Дэвидсон довольно часто удаляется из соцсетей по тем или иным причинам - к примеру, последний раз он деактивировал свой аккаунт в Instagram в конце 2018 года после болезненного разрыва с Арианой Гранде. Так что не исключено, что Бекинсейл просто взяла с возлюбленного пример и решила удалить из соцсетей все снимки, которые связывали ее с прошлой жизнью.

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    Возможно, что Кейт решила удалить все фото из своего аккаунта совсем по другим причинам. Звезда также могла просто стать жертвой атаки хакеров или очередного глюка в Instagram. Кстати, по основной версии фанатов, Бекинсейл стерла все снимки из-за Instagram, потому что устала от бесконечных атак хейтеров, критикующих ее роман с Питом.

     

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